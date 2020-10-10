اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 08:43 م
خالد صلاح
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محطة مياه قحافة بالفيوم تحصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

السبت، 10 أكتوبر 2020 08:06 م
محطة مياه قحافة بالفيوم تحصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM
الفيوم رباب الجالي

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أعلن اللواء هشام درة ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الفيوم، تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة tsm  لمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة للمرة الثالثة فى مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب وذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لتجديدها من قبل الجهات المختصة ، مضيفا أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتجويد الخدمات المقدمة للجمهور وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة.

وأكد درة، أن تأهيل محطة مياه الشرب بقحافة للحصول على شهادة tsm  يأتى ضمن الإجراءات الفنية التى تمت بالمحطة لضمان سلامة ومأمونية المياه علاوة على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية كما يأتى ضمن اهتمام الشركة القابضة بالإشراف المستمر على التطبيقات التى تسمح بتجديد والحفاظ على أعلى مستوى فى الأداء والجودة.

 

جدير بالذكر أن محطة مياه قحافة تم إنشاؤها عام 1986 وحصلت على شهادة التنمية الفنية المستدامة مرتين.

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