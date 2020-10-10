محافظ كفر الشيخ : 71 ألف و770 طلب تصالح ب361 مليون و791 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ،وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 71 ألف و770طلب تصالح، وقيمة المبالغ التى تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 361 مليون و791 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .