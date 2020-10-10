محافظ كفر الشيخ: جنى 85 ألف طن من محصول الأرز ورصد أى مخالفات لحرق القش

كفر الشيخ - محمد سليمان

شدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على رؤساء المراكز والمدن ، بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن ، وجهاز حماية البيئة بالمحافظة ، بالمرور على الأراضى الزراعية لرصد أى مخالفات خاصة بحرق قش الأرز ، موجهاً بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، أنه يشيد بمزارعى كفر الشيخ ، لحرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه ، مشيراً إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وأنه يثمن الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ناجح غربية ،والبيئة ،لتنظيمه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتوعيتهم ، بأهمية الاستفادة من قش الأرز.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، لدينا 111 مركز تجميع قش الأرز ، يتم فيها تجميع القش وكبسة وفرمه، وتم تجميع 85 ألف طن قش أرز ، وتحرر 18 محضراً فقط للمخالفين من المزارعين ، مؤكداً أن المساحة المنزرعة بالقطن 60 ألف و 700 فدان ، ونسبة تفتيح القطن بها وصلت ل 60% ، ،وتم جنى 20 ألف فدان ، مشيراً إلى أنه تم فتح مراكز تجميع القطن اكسار ب 3 مراكز " ببيلا والحامول ومطوبس" ، وأنه أصدر قراراً بحظر نقل الأقطان من مراكز الإكثار لخارجها أو من المحافظة لمحافظة أخرى إلا بتصريح من إدارة إنتاج التقاوي.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، اليوم السبت ،أعمال الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ ، وشارع المصنع، وتفقد شارع الزهراء ، وشارع المستشفى العام ، والمنطقة المجاورة لمركز الكبد ،لمتابعة تغطية البلاعات وأعمال النظافة، وتطهير بيارات الصرف الصحى ،كما تفقد موقف كفر الشيخ الجديد ، ووجه بسرعة الانتهاء من الحديقة العامة المجاورة للموقف ، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

وتفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، الموقف القديم ،وأعمال التطوير وإنشاء مقاعد مظللة لجلوس المواطنين ،مشدداً على أعمال التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات فى المواصلات العامة .