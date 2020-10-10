محافظ شمال سيناء يفتتح 3 محطات لتحلية المياه بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ والمهندس سعيد ابراهيم بدة ، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بسيناء والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء ورئيسى مدينتى الحسنة ونخل وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والمواطنين ومشايخ المنطقة بافتتاح عدد 3 محطات للمياه فى منطقة وسط سيناء منها محطة لتحلية مياه الآبار فى قرية بغداد بالحسنة، ومحطتى مياه فى صدر الحيطان والريد بنخل .

وأكد المحافظ ، أن افتتاح محطات المياه لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمساهمة علي القضاء علي مشكلة المياه والتي تعاني منها منطقة وسط سيناء، موجها بالحفاظ علي المحطات المفتوحة واجراء الصيانة اللازمة كل فترة.

ووجه المحافظ، بزراعة مساحة 10 أفدنة بالزيتون وباقى المحاصيل بجوار كل محطة، علي أن يتم توزيع الأراضى على المواطنين من الأهالى بواقع فدانين لكل أسرة، وذلك لتعميم الاستفادة منها، مطالبا المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها .

ومن جانبه أكد المهندس سعيد ابراهيم بدة ، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، على الاهتمام بسيناء وافتتاح العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى لدعم التنمية، مشيرا الى أن المحطات التي تم افتتاحهما ضمن المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باجمالى 50 مليون جنيه لتحسين الخدمة ودعم مشروعات المياه والصرف الصحى بسيناء ، لافتا الى أنه تم توفير 3 مصادر للطاقة لتشغيل المحطات من بينها الكهرباء ومولدات احتياطية والطاقة الشمسية لضمان استمرار تشغيلها طوال الوقت.

ومن جهة أخرى قام المحافظ يرافقه حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية بفرع شمال سيناء بوضع حجر الأساس لإقامة مدرسة ثانوية صناعية بالحسنة بهدف توفير التخصصات الفنية لدعم مجالات التنمية بوسط سيناء ، وأعلن المهندس أحمد سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية أن المدرسة تتكلف 25 مليون جنيه، حيث تضم فصولا دراسية وورشا فنية للتدريب .