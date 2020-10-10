محافظ شمال سيناء يسلم منازل للأهالى بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

سلم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المنازل البدوية لأهالى وسط سيناء، وأكد المحافظ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير كافة احتياجات المحافظة والاهتمام بتحقيق مطالب أبنائها وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال دعم مرافق الخدمات واقامة المشروعات لهم، والتوجيه بتطوير الخدمات لأهالى المحافظة، وأن هناك الكثير من المشروعات فى مختلف المجالات من اسكان وطرق ومدارس ومستشفيات ومنازل ومرافق متعددة تصب كلها فى صالح المواطنين ودعم الخدمات المقدمة لهم فى اطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس.

وأعلن عن افتتاح المنازل والبيوت البدوية التى أقامها جهاز تعمير سيناء فى منطقة وسط سيناء بالحسنة ونخل وتسليمها للمواطنين الحاجزين بواقع 25 منزلا بالحسنة و25 منزلا آخر بنخل نظير مبلغ 100 جنيه كإيجار شهرى نظير المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن كل منزل مقام على مساحة 120 مترا مربعا ويضم 3 غرف ومطبخ وحمام إلى جانب حوش للاستخدامات المختلفة من زراعة وتربية الدواجن والأغنام وغيرها، وطالب المواطنين بالإقامة فيها والحفاظ عليها وعدم التنازل عنها أو تأجيرها للغير .

ووجه المحافظ توجيهاته إلى كافة المسئولين بالاهتمام بمطالب وخدمات المواطنين والاستماع اليهم وفقا لتوجيهات الرئيس .

كما قدم الشكر للمحافظين السابقين الذين كان لهم الفضل فى التخطيط لإقامة تلك المشروعات التى تم تنفيذها.

ومن جانبه أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء إلى أن خطة جهاز التعمير تتضمن انشاء العديد من المشروعات ومرافق الخدمات بسيناء من طرق ومساكن وبيوت بدوية ومزارع ومشروعات انتاجية وغيرها، مشيرا إلى أنه فى مجال الاسكان والبيوت البدوية تم انشاء عدد 50 منزلا بدويا فى منطقة وسط سيناء بخطة العام الماضى بواقع 25 منزلا بالحسنة و25 منزلا بنخل، وأن الخطة الحالية تضمنت انشاء عدد 65 منزلا بواقع 40 منزلا بالحسنة و25 منزلا بنخل.

حضر الافتتاح كل من: اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ورئيسى مدينتى الحسنة ونخل وعدد من القيادات ومشايخ المنطقة والأهالى .

جاء ذلك فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر .