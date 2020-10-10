محافظ شمال سيناء يتحدث عن افتتاح مسجد عمرو بن العاص ومشروعات أخرى.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تفتتح مشروعات جديدة في كل المدن لخدمة المواطن منذ يوم الاثنين الماضى، لافتا إلى أنه تم افتتاح مساجد جديدة منها مسجد عمرو بن العاص بمنطقة المساعيد ضمن 7 مساجد جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أنه تم توزيع عقود إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن المحافظة تتكلف مبلغا كبيرا من قيمة التأجير للمقيمين في رفح والشيخ زويد، حيث تكون الشقة مقابل سداد مبلغ 100 جنيه شهريا، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 310 جنيهات من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يكون ما يسدده المواطن نظير الصيانة والخدمات.

وأكد المحافظ، أن المرحلة السابعة تضم تأهيل 26 عمارة سكنية، ضمن إعادة بناء وتأهيل عدد 105 عمارات من التعاونيات بحى المساعيد بالعريش بتكلفة بلغت 445 مليون جنيه على عدة مراحل، والتى يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها.