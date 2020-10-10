محافظ بورسعيد يلتقى رئيس هيئة الثروة السمكية لتعزيز التعاون وتنمية المشروعات.. صور

بورسعيد – السيد فلاح

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية، وذلك بحضور وكيل وزارة الثروة السمكية بالمحافظة ورؤساء أحياء الجنوب والزهور، بمقر ديوان عام المحافظة .

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وتنمية المشروعات فى هذا المجال بما يساهم فى الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية تماشيا مع كافة التطورات الحالية فى مختلف القطاعات، وكذا تم استعراض آخر المستجدات فى أعمال التطوير الجارية بمشروعات الثروة السمكية بالمحافظة .

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتنمية عدد من المشروعات فى مجال الثروة السمكية، وعلى رأسها مشروع تطوير بحيرة المنزلة، وتحقيق أعلى استفادة بما يحقق النفع على المواطن، حيث تشهد بحيرة المنزلة حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، بما يساهم فى تحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.



