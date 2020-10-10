محافظ بني سويف في جولة تفقدية للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، حيث رافقه خلال الجولة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

استهل محافظ بني سويف جولته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز، حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، الذي قد تمت فيه مراعاة العناصر الجمالية وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر، دون حجب رؤية النيل.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاءات الخاصة باللاند سكيب والمطاعم ومنطقة ألعاب ترفيهية للأطفال "ملاهي"، والمحلات التجارية والمسرح المكشوف وغيرها ، مطالبا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، نظرا لأهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها ، مشددا على استمرار التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية لتذليل أية عقبات وتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة في هذا الصدد.

وتجول المحافظ على طول الكورنيش متجها لتفقد سوق ترعة البوصة الجاري تأهيله ورفع كفاءته، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف التي تشمل رصف الطرق والممرات الداخلية الواصلة بين الباكيات، تمهيدا لنقل الباعة إلى السوق الذي يتكون من 110 باكية من المقرر طرحها لتجار الخضار والفاكهة القطاعي، بجانب تخصيص جزء منها لتجارة الجملة، ضمن خطة متكاملة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدينة لاستعادة الشكل الحضارى، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة .

كما تفقد سير الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان ميدان المديرية ،لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور فيما يتعلق بحركة السير والمشاة بالمنطقة ، الذي يبلغ طوله 540م وعرض8 م "اتجاه واحد"من حارتين ، بتكلفة 90 مليون جنيها ، حيث تشهد الأعمال تنفيذ المراحل النهائية ما بعد الإنشاء تمهيدا لافتتاحه قريبا ، والذي يعد من أهم المشروعات الحيوية.