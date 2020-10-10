محافظ المنيا: ضبط 12 طن ارز وسكر وتحرير 54 مخالفة تموينية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية التموين تكثف تنظيم الحملات التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة داخل الأسواق، ولاحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين، من خلال رصد المخالفات والتصدى للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الحملات التى شنتها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة ، تم ضبط 12 طن من السلع التموينية ، منها 5 طن سكر بدون بيانات ، وتم تحرير مخالفة غش تجاري، 7 طن أرز تموينى غير صالح للاستهلاك الادمي ، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أنه بجانب الحملات تم تحرير 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم – خبز غير مطابق للمواصفات) و22 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا غش تجارى - تجار تموينين – قضايا تموينية اخرى متنوعة).