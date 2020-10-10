محافظ المنيا: ضبط 12 طن ارز وسكر وتحرير 54 مخالفة تموينية

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية التموين تكثف تنظيم الحملات التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة داخل الأسواق، ولاحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين، من خلال رصد المخالفات والتصدى للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.
وأوضح المحافظ، أنه خلال الحملات التى شنتها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة ، تم ضبط 12 طن من السلع التموينية ، منها 5 طن سكر بدون بيانات ، وتم تحرير مخالفة غش تجاري، 7 طن أرز تموينى غير صالح للاستهلاك الادمي ، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أنه بجانب الحملات تم تحرير 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم – خبز غير مطابق للمواصفات) و22 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا غش تجارى - تجار تموينين – قضايا تموينية اخرى متنوعة).
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