اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أكتوبر 2020 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا: ضبط 12 طن ارز وسكر وتحرير 54 مخالفة تموينية

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:15 م
محافظ المنيا: ضبط 12 طن ارز وسكر وتحرير 54 مخالفة تموينية أرز - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن مديرية التموين تكثف تنظيم الحملات التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة داخل الأسواق، ولاحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الارضاء للمواطنين، من خلال رصد المخالفات والتصدى للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.

وأوضح المحافظ، أنه خلال الحملات التى شنتها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة ، تم ضبط 12 طن من السلع التموينية ، منها 5 طن سكر بدون بيانات ، وتم تحرير مخالفة غش تجاري، 7 طن أرز تموينى غير صالح للاستهلاك الادمي ، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أنه بجانب الحملات تم تحرير 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – تصريف وتجميع دقيق بلدى مدعم – خبز غير مطابق للمواصفات) و22 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – محال تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا غش تجارى - تجار تموينين – قضايا تموينية اخرى متنوعة).


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حملات تموينية

مديرية التموين المنيا

المنيا

محافظ المنيا

ضبط ارز تموينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحرير 221 محضر تموينى وضبط 3 طن نخالة مجهولة المصدر بالمنوفية

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:23 م

ضبط 50 قضية تموينية فى حملة لضبط الأسواق بمراكز سوهاج

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:52 م

ضبط 55 قضية تموينية بينها 38800 عبوة آيس كريم مجهولة المصدر بسوهاج

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:36 ص

آخر ضربات شرطة التموين.. ضبط 17 طن أغذية مجهولة المصدر فى حملات عل الأسواق

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:00 ص

ضبط 32 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى أسوان

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:49 م

ضبط قضايا غش تجارى وحيازة منتجات مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالجيزة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة