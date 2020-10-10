محافظ المنوفية : 170 ألف تقدموا بطلبات تصالح فى بعض مخالفات البناء

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الإستمرار فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين والتيسير عليهم، يأتى هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين فى التقدم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء طبقا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى آخر أكتوبر الجارى وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح .

وكشف محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ 170 ألف و (224) طلب بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (610) مليون جنية منذ بدء الأعمال.

وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى المنوفية .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيراً على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار فى توعية المواطنين بأهمية التصالح فى المخالفات وحثهم على التقدم بطلبات التصالح ، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات .