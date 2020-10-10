محافظ المنوفية لرؤساء المدن: "مش مقصر معاكم فى حاجة كثفوا أعمال النظافة"

المنوفية - محمود شاكر

بدأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءه برؤساء مدينة شبين الكوم وأحياء غرب وشرق بالتشديد على ضرورة تدوين كافة الملاحظات خلال جولاتهم الميدانية، ومتابعتها على الطبيعة، والتأكد من تنفيذها قائلاً لهم: "أنا مش مقصر معاكم فى حاجة.. بتضايق لما ألاقى كشاف كهرباء مطفى".

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية الذى عقده اليوم بمكتبه بالديوان العام للمحافظة بحضور محمد موسى نائب المحافظ والمهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة .

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ومتابعة المنظومة ودهان البلدورات والتشجير وصيانة أعمدة الإنارة فى إطار الإستعداد لفصل الشتاء وحفاظاً على سلامة المواطنين، مشدداً على التنسيق بين رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى شرق بتوحيد الجهود للإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى لمدخل مدينة شبين الكوم "عاصمة المنوفية" وذلك بإتجاه طريق قويسنا.

وخلال الإجتماع وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بحصر كافة الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية والكورنيش بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم والتى أقل من 6 متر لإمكانية رصفها بالإنترلوك والعرض عليه بتقرير مفصل منتصف الأسبوع الجارى متضمن عدد الشوارع والمسطح وإجمالى التكلفة، مشيراً إلى أن تجربة الإنترلوك أثبت نجاحاً بمدينة سرس الليان من خلال المشاركة المجتمعية بحيث تتحمل المحافظة تكلفة الإنترلوك ويتحمل الأهالى باقى المستلزمات.

كما وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء أحياء شرق وغرب بحصر الإحتياجات الخاصة بكشافات الإنارة وإمكانية الإستفادة من أعمدة الإنارة التى يتم رفعها نتيجة أعمال التطوير والتجميل للإستفادة منها فى القرى لتحسين جودة الخدمات .