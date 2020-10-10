اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائرى ويوجه بغلق مقهى

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:57 م
محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائرى ويوجه بغلق مقهى جانب من حملة الإشغالات
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدن قليوب والخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر خلالها.

ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك ضمن خطة المحافظة أيضا لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية العالى.

وتابع المحافظ، أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135 بحي غرب شبرا الخيمة، حيث أشرف بنفسه على إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات أمام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتم تحرير المحاضر الفورية لجميع المخالفات التي تم رصدها خلال الجولة، كما تم غلق كافيه تقوم بتقديم الشيشة بشارع 135.

ووجه "الهجان"، باتخاذ  الإجراءات القانونية مؤكدا على ضرورة غلق المقاهي التي تقدم الشيشة ومصادرتها فورا حفاظا على الصحة العامة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

ورافق المحافظ في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينه قليوب، والدكتور بكر  عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا، والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وبمشاركة وفد من شباب البرنامج الرئاسى.

خلال حملة رفع الإشغالات اسفل الطريق الدائرى

خلال حملة رفع الإشغالات اسفل الطريق الدائرى

 

خلال حملة رفع الإشغالات
خلال حملة رفع الإشغالات

 

خلال متابعة الحملة
خلال متابعة الحملة

 

محافظ القليوبية خلال الحمة
محافظ القليوبية خلال الحمة

 

مطلع الطريق الدائرى من قليوب
مطلع الطريق الدائرى من قليوب

 


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