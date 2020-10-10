محافظ القليوبية يفاجئ مستشفى شبين القناطر المركزى لمتابعة سير العمل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، يرافقه متدربي البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، جولة مفاجئة بمستشفي شبين القناطر المركزي لمتابعة سير وانتظام العمل بها، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية وإشراكهم في صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولي المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.

وتفقد المحافظ، أقسام الاستقبال والأشعة المقطعية والمعامل وغرف الإقامة وأجنحة الرعاية المتوسطة والمركزة.وقسم غسيل الكلي، وأيضا غرف الكشف، وخلال التفقد إلتقى مع عدد من الأطقم الطبية وأطمأن على سير العمل بالمستشفى، بالإضافة إلى التأكيد علي الإلتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل.

كما استمع المحافظ، لمشاكل المواطنين والمرضي وووجه بضرورة العمل على لحل مشاكلهم بصورة فورية والاطمئنان على سير الخدمات المقدمة من القائمين علي المستشفي.

وخلال الجولة تابع "الهجان"، أعمال التطوير والرصف الذى يتم بطريق شبين القناطر مرورا بعرب العليقات حتى ترعة السلام بمدينة الخانكة بطول ٧ كيلومتر والذى تشرف على تنفذه شركة المقاولون العرب وشدد المحافظ على سرعة الأنتهاء من تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد لها.

تابعة المرضى بالمستشفى



تفقد الخدمات بمستشفى شبين القناطر



جانب من الجولة



جولة محافظ القليوبية بالمستشفى



خلال الاطمئنان على المرضى



متابعة المرضى بالمستشفى