محافظ الشرقية يفاجئ مركز الإبراهيمية ويتفقد معرض المستلزمات المدرسية بالمدينة

الشرقية – فريق المحافظات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم، معرض المستلزمات المدرسية بمدينة الإبراهيمية للاطمئنان على الأسعار المحددة لمستلزمات المدارس من زي مدرسي وأحذية وشنط وأدوات مكتبية من (كراسات وكشاكيل وأقلام) وجميع الأدوات المدرسية لتتناسب مع محدودي الدخل من المواطنين، وذلك بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد.

وأشاد المحافظ بمبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية لطرح المستلزمات المدرسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة والذي يهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون مع المواطنين ومراعاة المواطن البسيط.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد تم إقامة معارض أهلاً مدارس بمدينة الزقازيق ومختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى معارض مبادرة كلنا واحد وذلك بهدف رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة والجهات الأخرى المعاونة دائماً على إقامتها وتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين من ملابس وغذاء وأدوات مدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخري المنافسة.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.