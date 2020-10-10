محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية جديدة بالسنبلاوين بتكلفة 22.4 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ ،واللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ،عددا من المنشآت التعليمية بمدينه ومركز السنبلاوين شملت المبنى الجديد للإدارة التعليمية بالمدينة بتكلفة إجمالية قدرها 11.23 مليون جنيه.

ويتكون المبنى من دور أرضى وأربعه أدوار علوية، ويضم كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية، والخدمات والأنشطة للمدارس، والمعلمين والعاملين بالمدارس، بنطاق مدينه ومركز السنبلاوين.

وقد استمع الدكتور مختار أثناء الافتتاح الى شرح مفصل عن كافة الخدمات التى تقدمها الادارة التعليمية بالسنبلاوين للمدارس التابعة لها وعن كيفية استغلال كافة الفراغات التى توجد داخل المبنى والاستفادة منها.

كما افتتح المحافظ التوسعات الجديدة بمدرسة منشأة جبران للتعليم الأساسي بالسنبلاوين والمقامة على مساحه إجمالية للمدرسة تبلغ 2100 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات بالمدرسة المذكورة 4.18 مليون جنية ، كما افتتح المحافظ توسعات مدرسة السنبلاوين الاعدادية بنين والمقامة على مساحه 3420 متر مسطح وبلغت تكلفة التوسعات الجديدة بها 6.63 مليون جنيه.