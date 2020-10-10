محافظ البحيرة : الكشف على 245 ألف مواطن للحد من مخاطر الأمراض المزمنة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتى تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

تم فحص 245 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكرى، وإرتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى من الأمراض المزمنة .

وشدد محافظ البحيرة، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.

أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال 164 موقع بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .