محافظ أسيوط يعلن دعمه لمبادرة "صنايعية مصر" وفعاليات وأنشطة وزارة الثقافة

أسيوط فريق المحافظات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت ، الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث ومناقشة سبل دعم الحركة الثقافية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر " لتطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار، جاء ذلك بحضور محمد نبيل مدير إقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل لورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" و التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ علي بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر مشيدا بدور ثقافة اسيوط فى دعم المواهب الشبابية فى مختلف مجالات الفنون والثقافة مشيدأ بورش مشروع " ابدأ حلمك " والتى يشارك بها الشباب والاطفال ويتم تدريبهم على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم وذلك تحت إشراف العديد من الفنانيين والأدباء ، مثمناً دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والابداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن .

وأشاد رئيس هيئة قصور الثقافة – خلال اللقاء - بدعم المحافظ لجميع المواقع الثقافية بالمحافظة و لجميع الانشطة الثقافية والفعاليات التى اطلقتها مديرية ثقافة اسيوط خلال الأشهر الماضية وخاصة الفعاليات اون لاين وحصدت خلالها المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية مشيراً الى اهتمام وزارة الثقافة والهيئة بالمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" نظراً لاهميتها فى تطوير الحرف التراثية والاهتمام بها وتدريب الشباب عليها وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.