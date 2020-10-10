اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ أسيوط يؤكد توزيع مفارم مخلفات الزراعة على القرى والقضاء على الحرق المكشوف

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:28 ص
محافظ أسيوط يؤكد توزيع مفارم مخلفات الزراعة على القرى والقضاء على الحرق المكشوف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط ـ فريق المحافظات

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف حملات المتابعة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، مؤكدا على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج".

وأشار المحافظ ـ فى تصريحات صحفية اليوم ـ إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مع أهمية استخدام المفارم التى تم توزيعها بالقرى والمراكز، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيداً عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمساءلة القانونية، لافتا الى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وخاصة مخلفات الذرة، والتى تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم، ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذى يحظر قطعياً الحرق المكشوف لأى مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وأضافت هالة فرغلى مدير إدارة البيئة بالمحافظة، أنه تم شن حملات مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 10 آلاف جنيه على حسب مساحة الأرض.


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اسيوط

التلوث

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