اليوم السابع
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محافظ أسوان يكلف نائبة بمتابعة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بنصر النوبة‎

السبت، 10 أكتوبر 2020 03:34 م
محافظ أسوان يكلف نائبة بمتابعة إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بنصر النوبة‎ الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالزيارة الميدانية لمركز ومدينة نصر النوبة حيث تابع الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وخاصة بعد دخول توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيز التنفيذ والبدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى لمياه الشرب من محطة رافع وادى العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4 كم وبقطر 600 مللى.

وأكد الدكتور أحمد شعبان، على أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالى والذى يربط رافع وادى العرب بمحطة فطيرة بكوم أمبو بطول 12 كم سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية، لافتاً إلى أن إجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة مثل قانون التصالح وموقف تنفيذ الخطه الاستثمارية 2020/ 2021 ، بجانب الإهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين .

 

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محافظه اسوان

نصر النوبة

مياه الشرب

الصرف الصحى

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