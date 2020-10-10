محافظ أسوان : تنفيذ 30 مشروع ورفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منزل

أسوان – عبد الله صلاح

زار اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان يرافقه اللجنة المختصة بالمبادرة قرية خور أبو سبيرة شمال مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفه.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية من أرض الواقع لمشروعات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن مبادراته العديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى هذا السياق أوضح محافظ أسوان بأن حياة كريمة تشمل تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منزل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية.

ولفت إلى أن معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100 % ، كما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق إلى 100 % والتى تضم طريق السنجارى / المالكى بنصر النوبة بطول 3 كم ، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن نسبة التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى داخل 7 قرى تراوحت ما بين 40 % إلى 85 % ، علاوة على أنه جارى تنفيذ مشروعات تأهيل ورفع كفاءة بـ 10 قرى بنسبة تتراوح ما بين 75 % إلى 100 % .