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محافظ أسوان : التشديد على المسئولين منع الدعاية الإنتخابية بالمبانى الحكومية

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:58 ص
محافظ أسوان : التشديد على المسئولين منع الدعاية الإنتخابية بالمبانى الحكومية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف إنتمائتهم الحزبية أو السياسية أو القبلية دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط .

وذلك فى إطار الإستعدادات لإنطلاق ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020 ، والتى ستجرى خلال يومى 24 و 25 أكتوبر الجارى.

وأشار محافظ أسوان فى تصريحات صحفية ، إلى أن الفيصل الرئيسى والأساسى فى العملية الإنتخابية هو الأدلاء برأى وصوت الناخب فى أجواء من الحرية والنزاهة الكاملة وتحت الإشراف القضائى لإختيار من يمثله لمدة 5 سنوات قادمة بمجلس النواب ، وشدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المديريات الخدمية والوحدات المحلية بضرورة الإلتزام الكامل بعدم توظيف المبانى والمنشآت الحكومية فى أى دعاية إنتخابية للمرشحين ، بالإضافة إلى عدم إستغلال سيارات أو معدات أو إمكانيات المصالح الحكومية خلال فترة الدعاية .

 مؤكداً على أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ستستكمل تجهيز المقار واللجان الإنتخابية ، بجانب قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى للتأكد من جاهزية جميع المقار وتلافى أى ملاحظات سلبية ، وإنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ، وهو الذى يتوازى مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان .
 

 

 


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