محافظة الغربية تنظم القافلة الـ11 بقرية الكمالية ومساعدات عينية لـ 100 أسرة

الغربية فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمجهود الذى قامت به مديرية التضامن الاجتماعى فى تنظيم القافلة الحادية عشر بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالعيد القومى والذى يستمر على مدار شهر أكتوبر.

من جانبها أشارت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن بالغربية إلى توزيع مساعدات نقدية لـ 100 أسره بقيمه 300جنيه لكل أسره كما تم توزيع 200 كرتونة مواد غذائية و 2 ثلاجة و 2 بوتاجاز وغسالة هاف أتوماتيك من الجمعيات الأهلية بالغربية.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى فى السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فنى ورياضى وأمسية فنية فى السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضى فى الثامن من أكتوبر.