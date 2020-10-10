اليوم السابع
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محافظة الغربية تنظم القافلة الـ11 بقرية الكمالية ومساعدات عينية لـ 100 أسرة

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:05 م
محافظة الغربية تنظم القافلة الـ11 بقرية الكمالية ومساعدات عينية لـ 100 أسرة محافظ الغربية
الغربية فريق المحافظات

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أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمجهود الذى قامت به مديرية التضامن الاجتماعى فى تنظيم القافلة الحادية عشر بقرية الكمالية التابعة لمركز المحلة وذلك فى إطار احتفال المحافظة بالعيد القومى والذى يستمر على مدار شهر أكتوبر.

من جانبها أشارت أمانى النادرى مدير مديرية التضامن بالغربية إلى توزيع مساعدات نقدية لـ 100 أسره بقيمه 300جنيه لكل أسره  كما تم توزيع  200 كرتونة مواد غذائية  و 2 ثلاجة  و 2 بوتاجاز وغسالة هاف أتوماتيك من الجمعيات الأهلية بالغربية.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن تنفيذ 40 قافلة طبية وبيطرية واجتماعية وزراعية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى على مدار شهر أكتوبر يتخللها إقامة معرض للمنتجات المحلية تحت شعار صنع بأيدينا ، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى فى السادس من أكتوبر وتنفيذ طابور فنى ورياضى وأمسية فنية فى السابع من أكتوبر ، ومارثون رياضى فى الثامن من أكتوبر.

 

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