محافظة الجيزة تطور شارعى النيل والسودان ..صور

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارعى السودان وكورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتحسين الصورة الجمالية بالشوارع، وفى إطار ذلك أجرى اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء جولة تفقديه لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل مع الشركة المنفذة كما تفقد نفق النهضة والمرور على جميع الكميرات الموجودة فى النفق كما شملت الجولة تفقد اعمال التطوير الجارية فى شارع السودان.

وبدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، حيث أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحى والتى تدهورت حالته من طبقة رصف وجزيرة وسطى ورصيف مشاه ومسطحات خضراء لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مرورى هام ويشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة.

وأضاف محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تهدف إلى توحيد النسق العام للشارع والحفاظ على الطابع السياحى لتحقيق وعودة المظهر الجمالى والحضارى له مرة أخرى، لافتاً إلى أن الاعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحى بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات والقطاع السكنى بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء ومن المقرر الانتهاء من الاعمال خلال 3 شهور.

وأوضح المحافظ أن الشارع سيصل إلى 4 حارات فى كل اتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحى مؤهل للمشاة بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة وتدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكوريه لتعطى للشارع لمسة حضارية والتى يمكن أن تستغل فى وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادى يستغل فى أعمال الصيانة للشارع بالإضافة إلى أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضارى وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.