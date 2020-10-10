اليوم السابع
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متظاهرون فى كتالونيا يحرقون صور ملك إسبانيا تزامنا مع زيارته لبرشلونة .. فيديو

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:59 م
متظاهرون فى كتالونيا يحرقون صور ملك إسبانيا تزامنا مع زيارته لبرشلونة .. فيديو حرق صوره ملك اسبانيا
كتب محمد تهامى زكى

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تظاهرالآلاف فى إقليم كتالونيا، والذين يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا، احتجاجا على زيارة الملك الإسبانى فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى برشلونة، وقام المحتجون بحرق صور للملك الإسبانى، مع رفع الأعلام الكتالونية، ولافتات مناهضة للحكومة الإسبانية.

 

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ووفقا لـ"يورونيوز"، تأتى زيارة الملك فيليب السادس، ورئيس الوزراء لحضور جوائز الابتكار فى أسبوع الاقتصاد الجديد فى برشلونة.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ فى مدريد، كما أعلنت الإجراءات والقيود الجديدة التى تم فرضها فى العاصمة لكبح تفشى فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

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كتالونيا

برشلونة

ملك اسبانيا

الملك فيليب السادس

حرق صور الملك فيليب السادس

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