مباحث الأموال العامة تضبط 11 قضية بقيمة 35 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (11) قضية (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى– تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف موال– تهرب جمركى- تزوير تأشيرات- نصب سفريات- نصب وإحتيال على المواطنين- إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى- كسب غير مشروع- غسل أموال) مُتهم فيها(13) شخص ضبط فيها مستندياً قرابة (35 مليون جنيه).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.