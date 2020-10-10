اليوم السابع
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مباحث الأموال العامة تضبط 11 قضية بقيمة 35 مليون جنيه

السبت، 10 أكتوبر 2020 11:10 ص
مباحث الأموال العامة تضبط 11 قضية بقيمة 35 مليون جنيه الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (11) قضية (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى– تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف موال– تهرب جمركى- تزوير تأشيرات- نصب سفريات- نصب وإحتيال على المواطنين- إستيلاء على المال العام - إحتيال مصرفى- كسب غير مشروع- غسل أموال) مُتهم فيها(13) شخص ضبط فيها مستندياً قرابة (35 مليون جنيه)

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 


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