ماكرون يهنئ برنامج الأغذية العالمى بفوزه بنوبل للسلام

كتب ــ أحمد علوى

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برنامج الأغذية العالمي بمنحه جائزة نوبل للسلام، مؤكدا استمرار بلاده في المساهمة في مكافحة الجوع حول العالم.

وأشار ماكرون عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" إلى أن 690 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، ويقوم برنامج الأغذية العالمي بدعم أكبرعدد ممكن.

وأضاف أن فرنسا ستواصل المساهمة في محاربة الجوع حول العالم.

وحصل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام 2020، ما جذب اهتمام الكثيرين لمعرفة معلومات أكثر عن كل ما يخص البرنامج وعلى رأسهم مديره التنفيذى الأمريكى ديفيد مولدرو بيزلى والذى يتولى المنصب منذ 3 سنوات وتحديدا فى 29 مارس 2017 وحتى اليوم.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه جرازيانو دا سيلفا عن تعيين ديفيد بيزلي من الولايات المتحدة في منصب وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى، وجاء بيزلى خلفا للأمريكية إرثارين كوزين، وقد أكد المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى موافقته على التعيين.