اليوم السابع
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لبنى سعيد الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية تكشف تفاصيل أبحاثها

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:38 ص
لبنى سعيد الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية تكشف تفاصيل أبحاثها الدكتورة لبنى سعيد
كتب محسن البديوى

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قالت الدكتورة لبنى أحمد سعيد، مدرس بكلية الهندسة، جامعة النيل الأهلية، الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، إن أبحاثها كانت فى تخصصات متعددة، تتضمن أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الدكتورة لبنى السعيد، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عملت على عدة أبحاث، أبرزها تناول تحسين الإنتاج الزراعى والصناعى، وتطوير نموذج لمراقبة نمو النباتات وتحسين جودة الأغذية، عن طريقة "المعاوقة الحيوية"، مشيرة إلى أنها عملت على أبحاث في "الأمن وتشفير والمعلومات"، باستخدام  الأنظمة الفوضوية الكسرية الدرجة، للحصول على تشفير صعب الاختراق، وقادر على مواجهه الهجمات الصعبة.

وشددت على أهمية مشاركة الشباب في مجالات البحث العلمي المختلفة، مستطردة:" الفتيات الآن أمام فرص كبيرة، لغزو العديد من المجالات التكنولوجية والعلمية وتحقيق كل طموحاتهم.. من حق كل فتاة أن تحلم وتحقق حلمها".

جدير بالذكر أن الدكتورة لبنى سعيد، مدرس بكلية الهندسة، جامعة النيل الأهلية، نشرت أكثر من 33 مقالة فى مجلات دورية دولية عالمية محكمة ذات معامل تأثير عالى، حيث يبلغ مجموع معاملات التأثير117.235، بالإضافة لنشر أكثر من 50 بحثا فى مؤتمرات دولية، وعدة فصول فى كتب دولية.

وتشتمل رؤيتها البحثية على مفاهيم متعددة التخصصات من نظرية الدوائر، التفاضلات والتكاملات الكسريه الدرجه، الشبكات اللاسلكية، الإحصائيات، المعاوقة الحيوية، خوارزميات التحسين وغيرها، وهذه الابحاث لها علاقه بالتطبيقات الهندسيه فى الحياه العمليه مثل الأمن والتشفير، إنترنت الأشياء، الطاقة المتجددة، العناصر ذات الذاكره ، إدارة المياه والزراعة في إطار نظري وتجريبي .

كما قدمت حلولا مبتكرة فى مجال الزراعة الذكية وإضافة قيمة علمية ومعملية لأساسيات الصناعات الغذائية، وإسهامات بحثيه فى مجال الامن والتشفير وتأمين البيانات.


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الامن المعلوماتى

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