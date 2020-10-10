اليوم السابع
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لبنان يسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:42 م
لبنان يسجل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 52558 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.


وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 455 حالة.


وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15013 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


لبنان

فيروس كورونا

كورونا

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