كيف نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى حماية محدودى الدخل ؟ خبير يجيب

كتب – حسام الشقويرى

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد ، الخبير الاقتصادى، مدير مركزمصر للدراسات الاقتصادية ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى توفير الحماية والدعم لجميع شرائح المجتمع ، خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ، مشيرا الى أن مبادرة برامج تكافل وكرامة ، الهدف منها وهو رعاية كبار السن والمرأة المعيلة والتي يستفيد منها 15 مليون مواطن ، بالإضافة الى تقديم 6309 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء المستفيدين من البرنامج ، وتوفير 100الف شنطة مدرسية و 2000 لاب توب لذوى الاعاقة البصرية ، و 2000 سماعة لذوى الاعاقة السمعية .

وقال أبو زيد ، أن من أهم نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى ، زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية ، لافتا الى قرار رئيس الجمهورية بتوجيه صرف اعانة للعمالة غير المنتظمة ، فى اطار سلسلة الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ،حيث تم صرف مبلغ 500 جنيه على مدار 3 شهور استفاد منها مليون و 600 الف مواطن بتكلفة 2 مليار و4 مليون جنيه ، كما تم التوجيه بصرف الاعانة حتى اخر السنة لاستمرار تباطؤ الاعمال بحوالي 3.2 مليار جنيه ، بقيمة اجمالية 5.2 مليار جنيه ، مع قرار الحكومة بإعفاء من تخطى السبعين عاما من دفع التذكرة فى وسائل النقل العام ، ونصف تذكرة لمن تخطى الستين عاما تكريما لكبار السن ، واعفاء 2مليون و100 ألف طالب من دفع المصروفات الدراسية بتكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه.