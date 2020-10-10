اليوم السابع
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كيف نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى حماية محدودى الدخل ؟ خبير يجيب

السبت، 10 أكتوبر 2020 09:45 م
كيف نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى حماية محدودى الدخل ؟ خبير يجيب دكتور مصطفى أبو زيد
كتب – حسام الشقويرى

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أكد الدكتور مصطفى أبو زيد ، الخبير الاقتصادى، مدير مركزمصر للدراسات الاقتصادية ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى توفير الحماية والدعم لجميع شرائح المجتمع ، خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط  ، مشيرا الى أن مبادرة برامج تكافل وكرامة ، الهدف منها وهو رعاية كبار السن والمرأة المعيلة والتي يستفيد منها 15 مليون مواطن ، بالإضافة الى تقديم 6309 منحة دراسية للمتفوقين من أبناء المستفيدين من البرنامج ، وتوفير 100الف شنطة مدرسية و 2000 لاب توب لذوى الاعاقة البصرية ، و 2000 سماعة لذوى الاعاقة السمعية .

وقال أبو زيد ، أن من أهم نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى ، زيادة المبالغ المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية ، لافتا الى قرار رئيس الجمهورية بتوجيه صرف اعانة للعمالة غير المنتظمة ، فى اطار سلسلة الاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ،حيث تم  صرف مبلغ 500  جنيه على مدار 3 شهور استفاد منها مليون و 600 الف مواطن  بتكلفة 2 مليار و4 مليون جنيه ، كما تم التوجيه  بصرف الاعانة حتى اخر السنة لاستمرار تباطؤ الاعمال بحوالي 3.2 مليار جنيه ،  بقيمة اجمالية 5.2 مليار جنيه  ، مع قرار الحكومة بإعفاء من تخطى السبعين عاما من دفع التذكرة فى وسائل النقل العام ، ونصف تذكرة لمن تخطى الستين عاما تكريما لكبار السن ، واعفاء 2مليون و100 ألف طالب من دفع المصروفات الدراسية بتكلفة 2 مليار و200 مليون جنيه.

 

 

 


العمالة غير المنتظمة

الإصلاح الاقتصادى

تكافل وكرامة

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