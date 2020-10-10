كيف دعمت الحكومة قطاع السياحة.. تعرف على أهم 6 قرارات

كتبت آمال رسلان

اتخذت الحكومة عدد من القرارات لدعم قطاع السياحة عقب تفشى فيروس كورونا ، ووصف الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة ، هذه القرارات بأنها غير مسبوقة ، مؤكدا أن هذه القرارات نابعة من ايمان الدولة بأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى ، مشددا على أن هذه الاجراءات المتخذة لتشجيع ودعم القطاع السياحي ستكون مقرونة بالاحتفاظ بالعمالة وسداد مستحقاتها.



وفى ظل استمرار ضعف الحركة السياحية عالميا وبالتزامن مع بدء الموسم الشتوى اتخذ مجلس الوزراء قرارا بمد اجراءات تشجيعية للسياحة خلال هذا الموسم.







وتمثلت القرارات فى:



1 • استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021 ، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتي كانت تنتهي في 31 أكتوبر2020 ، تشجيعا للسائحين للقدوم الي مصر، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

2 • تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا ( 20% علي الخدمات الارضية و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء) في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021.

3 • انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.

4 • تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

5 • تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

6 • إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير 2021.





