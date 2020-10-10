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كيف تدعم ذوى الهمم نفسيًا فى ظل جائحة كورونا؟.. "الصحة" تجيب

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:15 ص
كيف تدعم ذوى الهمم نفسيًا فى ظل جائحة كورونا؟.. "الصحة" تجيب إنفوجراف من وزارة الصحة
كتب محمد سعودى

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استعرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسلط الضوء على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكتبت وزارة الصحة في الإنفوجراف: "على الأصر والمجتمعيات والقائمين على الرعاية مراعاة ألا تتسبب تدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد 19 في خلق عقبات أو عزلة اجتماعية للأشخاص ذوي الهمم".

وأشارت إلى أهمية معاملة الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة دون تمييز، مضيفة: "واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين. وينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة".

إنفوجراف
إنفوجراف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الجمعة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و 6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم

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