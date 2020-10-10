كيف تدعم ذوى الهمم نفسيًا فى ظل جائحة كورونا؟.. "الصحة" تجيب

كتب محمد سعودى

استعرضت وزارة الصحة والسكان، إنفوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يسلط الضوء على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.



وكتبت وزارة الصحة في الإنفوجراف: "على الأصر والمجتمعيات والقائمين على الرعاية مراعاة ألا تتسبب تدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد 19 في خلق عقبات أو عزلة اجتماعية للأشخاص ذوي الهمم".

كيف تدعم ذوي الهمم نفسيًا في ظل جائحة #فيروس_كورونا ؟ pic.twitter.com/CM3kzOWXEh — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 9, 2020

وأشارت إلى أهمية معاملة الأشخاص ذوي الهمم باحترام وكرامة دون تمييز، مضيفة: "واظب على تفقد أحوالهم لتقديم الدعم العاطفي والعملي ودعمهم للوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين. وينبغي للقائمين على رعاية الأشخاص ذوي الهمم مواصلة تقديم ما يلزم من الرعاية والدعم مع مراعاة تدابير السلامة".