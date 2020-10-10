كندا: على تركيا والدول الأخرى عدم التدخل في صراع ناجورنى قرة باغ

رويترز

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين إن كندا أوضحت لتركيا اليوم الجمعة أنه ينبغي لها والدول الأخرى عدم التدخل في الصراع بين القوات الأرمينية وأذربيجان في إقليم ناجورنى قرة باغ.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة وأوتاوا هذا الأسبوع بعدما علقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات المسيرة إلى تركيا أثناء التحقيق في مزاعم أن قوات أذربيجان استخدمتها. وقتل المئات في الاشتباكات الأخيرة في الإقليم.

وقال شامبين، الذي سيتوجه إلى أوروبا يوم الأحد لإجراء محادثات مع الحلفاء بشأن الأزمة، إنه حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على المساعدة في تهدئة الصراع وتشجيع أذربيجان على المشاركة في محادثات السلام.

وقال للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "رسالتي كانت واضحة جدا وهي أن تركيا وجميع الأطراف الخارجية يجب أن تبقى خارج الصراع... أجرينا مناقشة حازمة إذ كنت حازما معه إزاء موقف كندا".

وأضاف أنهما اتفقا على أن الصراع لا يمكن حله عسكريا.

وقالت تركيا اليوم الجمعة إن الجهود التي تبذلها فرنسا والولايات المتحدة وروسيا لوقف القتال مصيرها الفشل ما لم تكفل أيضا انسحاب قوات أرمينيا من الإقليم.