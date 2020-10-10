كل ما تريد معرفته عن التعليم "الهجين " فى 15 معلومة

كتب محسن البديوى

أعلنت وزارة التعليم العالي، خطة تطبيق نظام التعليم الهجين، ويعتمد هذا النظام على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز مراحل وخطوات تطبيق التعليم الهجين، في العام الدراسي الجديد، وهي: -