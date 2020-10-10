كامالا هاريس تؤكد عدم رفع بايدن الضرائب عن الذين يربح أقل من 400 ألف دولار سنويا

كتب محمد سعودي

ردت السيناتور كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى، ما أثير حول رفع الضرائب عن الأمريكيين حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى عبر حسابها الرسمي على تويتر: "لقد كان بايدن واضحًا جدًا: لن يرفع الضرائب على أى شخص يربح أقل من 400 ألف دولار سنويًا".

Joe Biden has been very clear: he will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 9, 2020

وفي تغريدة أخرى أضافت: "يتساءل الشباب المتخرجون من الكلية عما إذا كان بإمكانهم الحصول على وظيفة. يشعر الناس بالقلق بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من كسب الإيجار. هذا هو المكان الذي يوجد فيه الاقتصاد الأمريكي الآن، وذلك بسبب فشل قيادة هذه الإدارة".

وفي وقت سابق، واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة خصمه جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "بايدن سيغلق الاقتصاد ويرفع الضرائب، ويقضى على التعديل الثانى". وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "بايدن سوف يغلق الاقتصاد، ويرفع ضرائبكم، ويقضي على التعديل الثاني، وسيغلق ويقطع التمويل عن الشرطة، ستكون الضواحي التالية، استعدوا، أيضا، وبشكل لا يصدق، يريد حشد محكمة الولايات المتحدة العليا، ليس هذا ما تريده الولايات المتحدة!".

من ناحية أخرى، قال مصدران داخل لجنة المناظرات الرئاسية في الولايات المتحدة، إنه تم إلغاء مناظرة بايدن - ترامب الثانية، التى كان من المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر في ميامي.

وبحسب نيويورك تايمز حوّل المنظمون النقاش في البداية إلى شكل افتراضي ، مشيرين إلى مخاوف تتعلق ‏بالسلامة بشأن فيروس كورونا. رفض ترامب هذه الفكرة، قائلاً إنه لن يشارك ما لم تتم إعادة المناقشة إلى ‏شكلها الأصلي. ثم التزم بايدن جونيور بحضور قاعة بلدية ‏ABC News‏ مساء ذلك اليوم في فيلادلفيا.‏

وفي بيان، قال مساعد حملة بايدن، أندرو بيتس، "إنه لأمر مخز أن يتجنب دونالد ترامب الجدل الوحيد ‏الذي يطرح فيه الناخبون الأسئلة - لكن هذا ليس مفاجئًا. يعلم الجميع أن دونالد ترامب يحب التنمر على ‏المراسلين، لكن من الواضح أنه لا يملك الشجاعة للإجابة على سجله للناخبين في نفس الوقت الذي كان فيه ‏نائب الرئيس بايدن".‏