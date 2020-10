كامالا هاريس تؤكد عدم رفع بايدن الضرائب عن الذين يربح أقل من 400 ألف دولار سنويا

ردت السيناتور كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى، ما أثير حول رفع الضرائب عن الأمريكيين حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكى عبر حسابها الرسمي على تويتر: "لقد كان بايدن واضحًا جدًا: لن يرفع الضرائب على أى شخص يربح أقل من 400 ألف دولار سنويًا".

Joe Biden has been very clear: he will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 a year.