قطار المحاكمات.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" اليوم

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور".

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة المتهمين السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

تجديد حبس زياد العليمى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، فى أمر تجديد حبس زياد العليمى و13 آخرين من "خلية الأمل". ومن أبرز الذين تم تجديد حبسهم حسام مؤنس، فتحى بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، على السيد أحمد محمد بطيخ، محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل على شعث، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد ذكى العليمى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.