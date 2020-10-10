قتلى وجرحى جراء هجوم صاروخى على مدينة كابان فى جنوب أرمينيا

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن مدينة كابان جنوب البلاد تعرضت قبل قليل لهجوم صاروخى خلف قتلى وجرحى، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكدت ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن أذربيجان كثفت هجماتها الجوية على مواقع سكانية في ناجورنو - قرة باغ قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار الإنساني المتفق عليه بين (باكو) و(يريفان)، وكتبت المتحدثة باسم الوزارة شوشان ستيبانيان، في تغريدة، وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت :"كثف العدو استخدام الطائرات بدون طيار في اتجاه الجنوب، وأوقفت وحدات جيش الدفاع جميع هجمات العدو، ما تسبب في خسائر بشرية فادحة".



وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية، في سياق منفصل، بأن هجمات الطائرات بدون طيار استهدفت مستوطنتي يريتسفانك وأرتفانيك في المنطقة المتنازع عليها، من جانبها، أكدت سلطات الدفاع التابعة لجمهورية ناجورنو-قرة باغ الموالية لأرمينيا وغير المعترف بها، وقوع الغارات الجوية بالإضافة إلى أعمال قتال بري في الفترة التي تسبق وقف إطلاق النار المقرر بدء سريانه منتصف ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت جرينتش).



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أعلن فجر اليوم، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في قرة باغ، ابتداءً من منتصف ظهر اليوم السبت، بعد مفاوضات استمرت حوالي 10 ساعات في العاصمة الروسية موسكو.



وقال لافروف "تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الـ12 ظهر العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، بهدف تبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".