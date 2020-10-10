قافلة بيطرية فى كفر سعد بدمياط والكسف والعلاج بالمجان.. صور

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور ايهاب شكرى مدير الطب البيطرى بدمياط عن انطلاق فاعليات التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطرى بدمياط، ومعهد بحوث التناسليات بالهرم اليوم السبت، فى وجود الدكتور هانى حسن مدير المعهد والدكتور مجدى رمضان وكيل المعهد والدكتور أحمد الميسرى.

وقال إيهاب شكرى لـ"اليوم السابع"، إن هذا التعاون أسفر عن قافلة علاجية ناجحة بدأت عملها اليوم من مركز كفر سعد بقرية السعيدية والتابعة لوحدة السعيدية القبلية، وقد تابعت علاج الكثير من الحالات المرضية الواردة، حيث تم الكشف وعلاج قرابة 200 رأس ماشية وصرف العلاج اللازم، والكشف بالموجات الصوتية (السونار) بالمجان.

وقد أقام بعض الأطباء ندوة إرشادية لتوعية المربين بالأمراض، التى قد تصيب الحيوانات بكافة أنواعها.