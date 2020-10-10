اليوم السابع
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قارئ من الإسكندرية يشارك بورتريه للسادات بطل الحرب والسلام باحتفالات أكتوبر

السبت، 10 أكتوبر 2020 01:20 م
قارئ من الإسكندرية يشارك بورتريه للسادات بطل الحرب والسلام باحتفالات أكتوبر السادات
كتب أحمد جمال الدين

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شارك القارئ أحمد مصطفى 26 عامًا المقيم بمحافظة الإسكندرية بورتيره للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة ذكرى احتفلات أكتوبر وتحرير سيناء وقال القارئ :" 1000 تحية للقائد العظيم محمد أنور الذى أصدر قرار العبور لقواتنا المسلحة الباسلة التى استطاعت تحقيق معجزة عسكرية يتم تدريسها فى مختلف المعاهد العسكرية بنجاحها فى اقتحام أصعب الموانع المائية وتدمير خط بارليف واستعادة الأرض" .

 

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