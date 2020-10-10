فيضانات تضرب وسط فيتنام وإجلاء المواطنين من بعض المناطق.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تعرضت وسط دولة فيتنام أمس إلى فيضانات شديدة بعد هطول أمطار وسيول لمدة 3 أيام متتالية الأمر الذى أدى إلى إجلاء أكثر من 11 ألف شخص.





وذكر موقع صحيفة فيتنام برس VnExpress، أنه هطلت الامطار على بعض المناطق في مقاطعة كوانج تري ومقاطعة ثواثين هوى بصورة غزيرة جدا، كما لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم ، وفقد سبعة آخرون.

Five people have been killed and eight are missing across central Vietnam after heavy flooding caused by torrential rains.



(AFP) pic.twitter.com/RIAGWwyNIA — The Voice of America (@VOANews) October 9, 2020

وأشار التقرير، أنه تم قطع الطرق بسبب الأمطار فى 37 بلدة لأن بعض المناطق وتم حظر حركة المرور بسبب الانهيارات الأرضية.

Consistent rain over the past 5 days; floods happen almost yearly over here especially in this area of Vietnam.



We've got a tropical storm heading in tomorrow too; getting the armbands at the ready 🏊‍♂️🏊‍♂️ pic.twitter.com/G8jyisPAjt — ChumpaChum (@ChumpaChum) October 10, 2020

وغمرت مياه الأمطار بلدة هوى السياحية الشهيرة وقال نجوين فان خوا، المسؤول المحلى، إن حوالى 200 منزل تحت سطح الماء تحت 30 سم، واضطر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المنخفضة إلى الانتقال إلى بر الأمان.

وتعتبر مدينة هوي نقطة جذب سياحية وموقع مسجل في قائمة التراث لليونسكو ، والذى أصبح مثل بحيرة ضخمة بعد هطول أمطار مطولة مع العديد من الشوارع تحت 0.5 متر من الماء.

وقال نجوين ذا هونج ، نائب رئيس المدينة ، إن الخطط جارية لإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، كما أمر رئيس الوزراء نجوين شوان فوك المقاطعات هاتينه إلى فو ين بالتعامل مع الفيضانات الغزيرة واتخاذ إجراءات عاجلة بما في ذلك الإخلاء لضمان سلامة الناس.

وحذر المركز الوطني للتنبؤ بالطقس من أن المنطقة الوسطى من هاتينه إلى أقاليم كوانج نجاي من المتوقع أن تتوقع هطول أمطار غزيرة أكثر من 330-400 ملم في اليوم حتى يوم الأحد.