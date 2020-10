فيضانات تضرب وسط فيتنام وإجلاء المواطنين من بعض المناطق.. فيديو وصور

تعرضت وسط دولة فيتنام أمس إلى فيضانات شديدة بعد هطول أمطار وسيول لمدة 3 أيام متتالية الأمر الذى أدى إلى إجلاء أكثر من 11 ألف شخص.

وذكر موقع صحيفة فيتنام برس VnExpress، أنه هطلت الامطار على بعض المناطق في مقاطعة كوانج تري ومقاطعة ثواثين هوى بصورة غزيرة جدا، كما لقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم ، وفقد سبعة آخرون.

Five people have been killed and eight are missing across central Vietnam after heavy flooding caused by torrential rains. (AFP) pic.twitter.com/RIAGWwyNIA

وأشار التقرير، أنه تم قطع الطرق بسبب الأمطار فى 37 بلدة لأن بعض المناطق وتم حظر حركة المرور بسبب الانهيارات الأرضية.

Consistent rain over the past 5 days; floods happen almost yearly over here especially in this area of Vietnam.



We've got a tropical storm heading in tomorrow too; getting the armbands at the ready 🏊‍♂️🏊‍♂️ pic.twitter.com/G8jyisPAjt