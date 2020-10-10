فيضانات تجتاح ولاية كوجى فى نيجيريا وتشريد آلاف المواطنين.. صور وفيديو

كتب محمد تهامى زكى

غرقت ولاية كوجى فى نيجيريا فى مياه الفيضانات العارمة التى اجتاحت الولاية، حيث أصبح آلاف المواطنين فى الولاية بلا مأوى، بعد أن دُمرت العديد من منازل الأهالى والمبانى والأراضى الزراعية وأصبح الوصول إلى الطرق صعبة وغير ممكن.





ووفقا لـ"يورونيوز"، قالت حكومة ولاية كوجى، إنها أنشأت العديد من المخيمات للمتضررين والنازحين وتم تزويدهم بمواد الإغاثة، إلا أن بعض النازحين يشكون من نقص المساعدة فى مخيماتهم .

وفى سياق مختلف، أعلنت سلطات نيجيريا، أنه سيتم إعادة فتح المدارس للمرحلتين الإعدادية والثانوية فى البلاد ابتداء من 12 أكتوبر الجارى، وذلك إثر تراجع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.





وكانت نيجيريا، أغلقت مدارسها مارس الماضى، إثر انتشار فيروس كورونا، وأعلنت السلطات شهر سبتمبر الماضى إعادة فتح الأقسام التى يحضر طلابها لشهادات. وفق بوابة إفريقيا الإخبارية .





وتراجع المعدل اليومى للإصابات فى نيجيريا من 700 كانت تسجل فى يوليو وأغسطس إلى 200 إصابة فى الوقت الحالى، ويقارب العدد الإجمالى للإصابات بكورونا فى البلاد 60 ألفا، بينها أزيد من 1100 وفاة .