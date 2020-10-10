اليوم السابع
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فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:53 م
فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في ناجورنو قرة باغ اذربيجان وارمينيا
رويترز

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رحبت فرنسا، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وقوات من أصل أرميني في إقليم ناجورنو قرة باغ لكنها قالت إنه يتعين الآن تطبيقه على نحو كامل لضمان تهيئة الأوضاع من أجل تحقيق الوقف الدائم للأعمال القتالية.
 
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "يتعين تطبيقه الآن والتقيد به على نحو صارم من أجل تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية بين البلدين".
 
وأضافت "يجب استئناف المناقشات الجوهرية، التي يشارك فيها الجانبان تحت رعاية الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، دون شروط مسبقة".
 

ارمينيا

اذربيجان

فرنسا

ناجورنو قرة باغ

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