اليوم السابع
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فرنسا تبدأ اليوم تطبيق حالة التأهب فى 4 مدن لتفاقم الوضع بسبب كورونا

السبت، 10 أكتوبر 2020 12:33 م
فرنسا تبدأ اليوم تطبيق حالة التأهب فى 4 مدن لتفاقم الوضع بسبب كورونا كورونا
كتب ـ أحمد علوى

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دخلت اليوم السبت 4 مدن فرنسية هى "ليل وجرونوبل وليون وسانت إتيان"حيز التنفيذ لحالة التأهب القصوى، نظرا لاستمرار تدهور الوضع بسبب انتشار كورونا.

وصدر هذا القرار بعد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن والدفاع الوطنى، وأعلنه وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران.

وأعلنت فرنسا الخميس تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل 19 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "فرانس 24" أن أعداد الأسرة في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات أوشكت على النفاد.. كما أوضحت أن مدينة "ليل" و"تولوز" و"ليون" قاربت من الأوضاع التي حددتها الحكومة لفرض حالة طوارئ داخلها، حيث يأتي ذلك تزامنا مع إغلاق الحانات والأندية الرياضية مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة باريس بعد ارتفاع الإصابات بها.


فرنسا

كورونا فى فرنسا

التأهب فى فرنسا

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