فرانس 24: زيادة إصابات كورونا بفرنسا مقلق وإمتلاء وحدات الرعاية بمدينة آرل

كتبت إيناس البنا

بينما يملأ الفيروس وحدات العناية المركزة الفرنسية من جديد ، يسأل الأطباء ما الخطأ الذي حدث، فخلال نوبة ليلية واحدة هذا الأسبوع ، تم نقل 3 مرضى جدد بفيروس كوفيد -19 إلى جناح العناية المركزة الصغير في مدينة آرل جنوب فرنسا.

ووفقا لتقرير موقع "France 24" فأن مدينة آرل لديها الآن عدد من مرضى الفيروس أكثر مما كان عليه خلال الموجة الأولى من الوباء ، وتسعى جاهدة لإنشاء أسرة جديدة لوحدة العناية المركزة في مكان آخر في المستشفى لاستيعاب المرضى.

ووفقا للتقرير، يشغل مرضى COVID-19 الآن 40٪ من أسرة العناية المركزة في منطقة باريس ، وأكثر من ربع وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد مع انتشار العدوى المتزايدة بين الشباب إلى الفئات الضعيفة من السكان.



زياة عدد الحالات بفرنسا

على الرغم من كونها واحدة من أغنى دول العالم - وواحدة من أكثر الدول تضررًا عندما اجتاح الوباء لأول مرة في جميع أنحاء العالم - لم تضف فرنسا سعة كبيرة لوحدة العناية المركزة أو الموظفين اللازمين لإدارة الأسرة الإضافية ، وفقًا لأرقام وكالة الصحة الوطنية والأطباء في مستشفيات متعددة.

وقال لتصريحات طبيب فرنسى لوكالة أسوشيتيد برس: "الوضع متوتر للغاية ، ليس لدينا أي أماكن أخرى"، حيث يقوم مستشفى جوزيف إمبرت في آرل بتحويل غرف الإنعاش إلى وحدات العناية المركزة ، مما يؤخر العمليات الجراحية غير العاجلة ويوجه المزيد والمزيد من موظفيه إلى مرضى COVID-19 الذين يخضعون لصيانة عالية.

عندما احتج العاملون في المستشفيات العامة في باريس في مواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع للمطالبة بمزيد من الاستثمار الحكومي ، قال: "لم تعد المسألة مسألة موارد ، إنها مسألة تنظيم".

تعتبر معدلات إشغال وحدة العناية المركزة مؤشرًا مهمًا لمدى تشبع نظام المستشفى ومدى فعالية السلطات الصحية في حماية السكان المعرضين للخطر. وأرقام فرنسا لا تبدو جيدة.

أبلغت عن رقم قياسي يومي لأكثر من 20300 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد يوم الجمعة ، ويشغل مرضى COVID الآن 1439 سريرًا لوحدة العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد ، وهو رقم تضاعف في أقل من شهر، وتبلغ سعة وحدة العناية المركزة الإجمالية في فرنسا 6000 ، تقريبًا نفس ما كانت عليه في مارس ، وفقًا لأرقام وكالة الصحة الوطنية المقدمة إلى وكالة الأسوشييتد برس.

بالمقارنة مع شهري مارس وأبريل ، يقول الأطباء إن أجنحة العناية المركزة الفرنسية مسلحة بشكل أفضل هذه المرة ، سواء بمعدات الحماية ومزيد من المعرفة حول كيفية عمل فيروس كورونا. يضع المسعفون عددًا أقل من المرضى على أجهزة التنفس الآن وتتمرن المستشفيات على كيفية إعادة ترتيب عملياتها للتركيز على COVID-19.