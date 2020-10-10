فحص 900 مواطن من قرية الفرايحة بالشرقية بقافلة طبية مجانية

الشرقية - فريق المحافظات

نفذت مديرية الصحة بالشرقية ، القافلة الطبية العلاجية الشاملة، والتى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية الفرايحة التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، والتى إنطلقت الخميس الماضى وأستمرت لمدة يومان متتاليين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "نساء وتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبى المجانى علي931 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 55 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي.

كما زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجمع الخدمات بقرية ميت ركاب التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، لمعاينة الموقع، ووضع تصور على الطبيعة لإضافة خدمات طبية جديدة، لأهالى القرية، بمرافقة وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق.

تفقد وكيل الوزارة مختلف الغرف بمجمع الخدمات بالقرية، وكلف مديرى إدارات الرعاية الأساسية، ومكافحة العدوي، والجودة، والإدارة الهندسية بالمديرية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالزقازيق، بسرعة عمل دراسة شاملة للمجمع، والاحتياجات الأساسية لأهالى المنطقة من الخدمات الطبية، والقوى البشرية اللازمة للعمل، والعرض على وكيل الوزارة.

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية