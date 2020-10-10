فجر الجمعة.. التربيع الأخير للقمر بسماء الوطن العربى

كتب محسن البديوى

يظهر القمر قبل منتصف ليل الجمعة المقبل، حيث يتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأخير عند الساعة 2.39 فجرا بتوقيت القاهرة (12:39 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

وسيرصد القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت مع خلفية السماء الزرقاء، وسيبقى مشاهدا حتى الظهر حسب التوقيت المحلى.

ومن المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعنى أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء، وهذا يجعل ظهور القمر واختفائه متأخرا بنحو الساعة كل يوم.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتواغرافي.

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في الاقتران لشهر ربيع الأول 1442 .