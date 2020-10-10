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فتوى اليوم.. هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟

السبت، 10 أكتوبر 2020 07:10 م
فتوى اليوم.. هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردا؟ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا ؟، وجاء جواب اللجنة كالآتى:
 
ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث: " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ".
 
لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.

فتوى اليوم

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

اخبار مصر

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