اليوم السابع
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فتاة هندية تلقى مصرعها بطريقة مروعة.. والسبب شعرها

السبت، 10 أكتوبر 2020 05:19 م
فتاة هندية تلقى مصرعها بطريقة مروعة.. والسبب شعرها السيارة
ريهام عبد الله

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فى واقعة مرعبة، لقيت شابة هندية تبلغ من العمر 21 عاما مصرعها بطريقة مروعة بعد أن علق شعرها فى عجلة سيارة صغيرة كانت تقودها.

 

ومن جهته قال ماهندر ريدى، مفتش الشرطة فى محطة ميربيت، أن الحادث وقع فى منطقة جورام جودا بمدينة ميربيت بولاية تيلانجانا، بينما كانت الضحية مع أسرتها، وفقا لموقع سبوتنيك.

السيارة
السيارة
 
وأوضح مفتش الشرطة أن شعر الفتاة علق في عمود العجلة الذي يربط الإطارات والمحرك الموجود خلف المقعد، ليصطدم رأسها بالمركبة وتصاب بجروح خطيرة في الرأس، بعد أن سقطت الخوذة التي كانت ترتديها الشابة أثناء قيادتها السيارة الصغيرة.
 
 
وكشف مفتش الشرطة أنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى، وتوفيت متأثرة بجراحها، كما ألقت الشرطة القبض على مدير مضمار السباق للاشتباه في التسبب بالوفاة بسبب الإهمال، وتم إغلاق المضمار نظرا لانتهاء ترخيص التشغيل الخاص به.

فتاة هندية

سيارة

حادث سيارة

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