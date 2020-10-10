غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية بحى الشرق فى بورسعيد "صور"

بورسعيد - محمد فرج

تابع العميد نعمان على رئيس حى الشرق حملة من ادارة التنظيم بتنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر يستخدم للدروس الخصوصية بأحد الأبراج المطلة بشارع عرابى والجيش فى بورسعيد.

وقال نعمان خلال تصريحات صحفية أن الحملات تأتى فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الإدارات التنفيذية لمتابعة وغلق السناتر التى تستخدم للدروس الخصوصي.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى من خلال المتابعة المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى الشرق لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى وقت سابق تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ تنفيذ قرار غلق وتشميع سنتر يستخدم للدروس الخصوصية ببرج الإيمان بمنطقة قشلاق السواحل بنطاق الحى، حيث قامت حملة من ادارة الرخص والمتابعة والتفتيش بالحى بتنفيذ قرار الغلق والتشميع.

وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق السناتر التى تستخدم للدروس الخصوصية ومنع الدروس الخصوصية لتخفيف الاعباء على الطلاب إلى جانب ما تقوم به المحافظة من مجموعات تقوية وإضافة إلى ما يتم اتخاذه لعودة الدور الأساسى للمدارس والاهتمام بالمادة التعليمية بها.

تأتى هذه الحملة فى إطار المتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.