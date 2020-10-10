عناصر الجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان بعد فرض حالة الطوارئ إثر احتجاجات…صور

كتب محمد جمال

انتشرت عشرات الأليات العسكرية اليوم فى شوارع قيرغستان بعد إعلان رئيس البلاد حالة الطوارئ بالبلاد، حيث شهدت العاصمة القيرغستانية بيشكيك اشتباكات بين قوات الامن وأنصار السياسي القرغيزى زاباروف المسجون، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن عضو في الحزب الحاكم لرئيس قرغيزستان السابق ألمظ بك أتامباييف، قوله إن قوات الأمن في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى ألقت القبض على أتامباييف اليوم السبت، وكان أنصار أتامباييف قد أخرجوه من السجن، الذي كان يقضي فيه فترة عقوبة طويلة لإدانته بالفساد، وسط اضطرابات أطاحت بحكومة قرغيزستان يوم الثلاثاء.



أليات عسكرية تابعة للجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان



آليات عسكرية



جانب من انتشار آليات الجيش



عناصر الجيش