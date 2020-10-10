اليوم السابع
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عناصر الجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان بعد فرض حالة الطوارئ إثر احتجاجات…صور

السبت، 10 أكتوبر 2020 02:38 م
عناصر الجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان بعد فرض حالة الطوارئ إثر احتجاجات…صور جيش قيرغستان
كتب محمد جمال

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انتشرت عشرات الأليات العسكرية اليوم فى شوارع قيرغستان بعد إعلان رئيس البلاد حالة الطوارئ بالبلاد، حيث شهدت العاصمة القيرغستانية بيشكيك اشتباكات بين قوات الامن وأنصار السياسي القرغيزى زاباروف المسجون، ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن عضو في الحزب الحاكم لرئيس قرغيزستان السابق ألمظ بك أتامباييف، قوله إن قوات الأمن في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى ألقت القبض على أتامباييف اليوم السبت، وكان أنصار أتامباييف قد أخرجوه من السجن، الذي كان يقضي فيه فترة عقوبة طويلة لإدانته بالفساد، وسط اضطرابات أطاحت بحكومة قرغيزستان يوم الثلاثاء.

أليات عسكرية تابعة للجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان
أليات عسكرية تابعة للجيش تنتشر فى جميع أرجاء قيرغستان

 

آليات عسكرية
آليات عسكرية

 

جانب من انتشار آليات الجيش
جانب من انتشار آليات الجيش

 

عناصر الجيش
عناصر الجيش

 

قوات الجيش
قوات الجيش

 


قيرغستان

أخبار قيرغستان

بيشكيك

اشتباكات

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