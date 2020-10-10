اليوم السابع
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السبت، 10 أكتوبر 2020 06:18 م
خالد صلاح
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عاصفة استوائية شديدة تضرب اليابان وتتحرك بطول ساحل المحيط الهادي

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:01 م
عاصفة استوائية شديدة تضرب اليابان وتتحرك بطول ساحل المحيط الهادي عاصفة
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ضربت عاصفة استوائية شديدة تعرف بـ"تشان-هوم"، اليابان اليوم، وحث المسؤولون السكان توخي الحذر من حدوث انزلاقات أرضية وفيضانات في المناطقة المنخفضة وارتفاع منسوب الأنهار وهبوب رياح عنيفة وأمواج مرتفعة.


وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقا لشبكة (إن إتش كيه) اليابانية، اليوم السبت، أن العاصفة "تشان-هوم" تتحرك تجاه الشرق والشمال الشرقي بطول ساحل المحيط الهادئ، ومن المتوقع هبوب رياح شديدة للغاية غربي اليابان خلال اليوم وتصل جانب المحيط الهادي شرقي البلاد غدا /الأحد/، كما تم إلغاء أكثر من عشر رحلات داخلية اليوم.


وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرًا طارئًا بهطول أمطار غزيرة بقريتي مياكي وميكورا جيما بجزر "إيزو" اليابانية، كما تسببت الأمطار في انزلاقات أرضية بمحافظة ميه وجزيرة هاشيجو-جيما، فيما لم تسفر عن سقوط ضحايا مصابين.


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